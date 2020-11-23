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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مسئول جزائري: 7700 مريض بكورونا يتلقون العلاج بالمستشفيات

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:04 م
العلاج بالمستشفيات
العلاج بالمستشفيات
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أكد مدير المصالح الصحية بوزارة الصحة الجزائرية، لياس رحال، اليوم الاثنين، أن هناك 7700 مصاب بالكورونا يتواجدون حاليا في المستشفيات، و573 مريضا بغرف العناية المركزة بمختلف المستشفيات.

وقال رحال - في تصريحات له اليوم - إن هذه الأعداد تمثل نسبة 40،5 % من أسرة المستشفيات، و38،02 % من طاقة شغل أسرة الرعاية المركزة.

وأضاف رحال، أن وزارة الصحة الجزائرية تدير الوضع الناجم عن تفشي فيروس كورونا من خلال "استراتيجية وقاعدة معلومات يتم تحديثها كل 4 ساعات".

وأشار إلى أن وزارة الصحة خصصت 18 و491 سريرا و1507 أسرة إنعاش على مستوى البلاد، بالإضافة إلى توفير كل المستلزمات الطبية وأنواع الأدوية المطلوبة.

وكان الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر قد أعلن في وقت سابق اليوم، تسجيل 1005 حالات إصابة جديدة بفيروس الكورونا و19 حالة وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 75 ألفا و867 حالة إصابة، و2294 حالة وفاة.

وأضاف فورار، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 49 ألفا و421 حالة، منوها بأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 46 مريضا بالعناية المركزة.

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