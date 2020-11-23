جوتيريش: الهجوم على أهداف المدنية بالسعودية ينتهك القانون الإنساني

أعرب أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، عن قلقه من الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع وقود بشمال جدة اليوم.وقال جوتيريش: "الهجمات ضد الأهداف المدنية والبنى التحتية تنتهك القانون الإنساني الدولي"، وفقًا لما أفادته فضائية العربية.ونشب حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف، وفقًا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق ولم تسجل إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تتأثر إمدادات شركة أرامكو.