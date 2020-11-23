«محجوب»: «البيئة» تسعى لتحفيز الاستثمار في المخلفات بالقانون الجديد

قال ياسر عبدالله محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، إن الوزارة تقوم بالعمل على تشغيل الاستثمار في المخلفات من خلال وضع حوافز لهم في قانون المخلفات الجديد، وتحديد الحوافز والشروط للشركات الراغبة في الدخول في مصر، وأن يستثمر في مصانع المعالجة بتوفير المادة الخام للمستخدمين.وتابع نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ضخ الاستثمارات لمنشآت المخلفات ودعم البنية التحتية يسهم في تنمية منظومة المخلفات، وإعادة تدوير المخلفات وتحويل المخلفات لطاقة وفتح باب الاستثمار للشركات وفق شروط معينة.ومن الجدير بالذكر أن وزيرة البيئة قالت إنه وفقًا لدراسة احتياجات المحافظات والمهام المسندة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات تم خلال المفاوضات مع الجانب الألمانى مناقشة عدد من الأنشطة لتنفيذها خلال المرحلة الثالثة من البرنامج، وتتضمن تطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات على المستوى المحلي والقروى مع إعداد نماذج تطبيقية خاصة بها إلى جانب تأسيس وتطبيق نظام للمراقبة والمتابعة شاملًا كل منشآت المنظومة ومعداتها وإعداد منظومة متكاملة للمبادرات التجريبية (سواء كانت فردية أو مؤسسية) والتى تسهم في تأسيس نظام مستدام للمنظومة، بالإضافة إلى استكمال الدعم لوحدات إدارة المخلفات الصلبة من خلال جولات ميدانية للتعرف على التكنولوجيات المختلفة واستكمال الدعم للمحافظات من خلال ضخ الاستثمارات لمنشآت المخلفات ودعم البنية التحتية وإعادة تأهيل وإغلاق المقالب العشوائية والمدافن بالمحافظات المختارة.