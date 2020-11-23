القضاء التركي يسجن صحفيا معارضا لأردوغان 17 عامًا

أصدرت محكمة تركية اليوم، عقوبة بالسجن 17 عامًا وشهر واحد ضد محمد بارانسو الكاتب بصحيفة «طرف» التركية، بتهمة إفشاء وثائق سرية للدول، والانضمام لجماعة "جولن".من جانبه، يتهم نظام الرئيس التركي رجب طيب أرودغان جماعة جولن بالوقوف خلف مسرحية الانقلاب المزعوم الذي شهدته البلاد صيف عام 2016، وفقًا لما أورده موقع تركيا الآن.فيما يزعم أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، أن جولن دبر المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما تنفيه جماعة جولن بشدة.وأشار الموقع إلى أن المعارضة التركية ترى أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت «فخًا مدبرًا» لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني، وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصًا، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.