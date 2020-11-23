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الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تنخفض بسبب كورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:59 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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أغلقت سوق الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم، مع تجاذب السوق بين علامات على تقدم في تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا والتهديد المتمثل في الضرر الاقتصادي الناتج عن قيود واسعة على الأعمال لاحتواء قفزة في الإصابات بالمرض.

وكانت أسواق الأسهم العالمية قد صعدت في وقت سابق اليوم عندما قالت شركة أسترازينيكا إن لقاحها لـ"كوفيد-19" الذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد قد يكون فعالًا بنسبة 90 في المائة.

لكن أسهم الشركة هبطت 3.8 بالمائة بينما أخذ المتعاملون في الاعتبار انخفاض معدل الفعالية مقارنة بمنافسيها فايزر التي أعلنت حتى الآن عن أعلى معدل للفعالية عند 95 بالمائة، وموردنا التي أعلنت عن نسبة فعالية 94.5 بالمائة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضًا 0.2 بالمائة بعد أن كان صعد بما يصل إلى 0.6 بالمائة في التعاملات الصباحية.

والمؤشر القياسي مرتفع حوالي 40 بالمائة من مستوياته المنخفضة التي سجلها في مارس آذار مدعوما بفيض من إجراءات التحفيز، لكن المكاسب ما زالت تقيدها بيانات تشير إلى تعثر التعافي الاقتصادي من الركود الذي سببته الجائحة.

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