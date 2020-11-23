ميركل تؤكد استعدادها لدفع جهود السلام بفلسطين

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استعداد بلادها لدفع جهود السلام في القضية الفلسطينية للأمام من خلال مجموعة "صيغة ميونخ"، التي تضم ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن، والاستعداد لعقد اجتماع لهذه المجموعة مع كل من فلسطين وإسرائيل على مستوى وزراء الخارجية.جاء ذلك خلال اتصال عبر الفيديو كونفرنس، اليوم، بين ميركل والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وعملية السلام وكذلك جهود مكافحة "كوفيد-19"، حسبما صرح المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفان زايبرت.وشددت ميركل على أن ألمانيا ستواصل تقديم المساعدات الطبية للحكومة الفلسطينية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.من جانبه، أكد عباس أهمية الجهود الألمانية في إطار صيغة مجموعة ميونخ، واستعداد فلسطين للذهاب للمفاوضات وفق الشرعية الدولية، مضيفًا: "إننا مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب للانتخابات وتحقيق المصالحة، وسنواصل العمل من أجل هذا الهدف"، معربًا عن شكره لألمانيا على المساعدات الاقتصادية والطبية التي تقدمها لفلسطين.