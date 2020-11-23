نائب محافظ الإسكندرية يدلي بصوته في «إعادة النواب»

أدلى الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، بصوته فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، بلجنته بمدرسة الشهيد محمود سامي عبد الرحمن فتحي الإعدادية بنين بسموحة، مؤكدا على جهود جميع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة المستمرة لانتظام العملية الانتخابية في يومها الأول.واطمأن جمال خلال جولته على عدد من اللجان الانتخابية، وتم التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الناخبين وتنظيم وتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم، وكذلك توافر وسائل الراحة داخل وخارج اللجان.كما وجه الشكر لجميع القائمين على العملية الانتخابية على المجهود المبذول في التنظيم والتأمين، مناشدا جموع المواطنين بضرورة حرصهم على المشاركة بالإدلاء بأصواتهم.