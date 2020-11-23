الجيش الليبي يعلن رفع توصيات اللجنة العسكرية لمجلس الأمن

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، الإثنين، عن رفع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" توصياتها إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بها.وأوضح المحجوب أن اللجنة بحثت تبادل الأسرى بين قوات الجيش وقوات الوفاق، وأنها تعمل على الترتيبات الخاصة في هذا الشأن بعد انتهاء الترتيبات التي اتفق عليها.وأكد المحجوب أن حكومة الوفاق ملزمة بتنفيذ الاتفاق رغم اعتراض بعض الميليشيات عليه.وعقدت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" الليبية، اليوم، أول اجتماع لها للمرة الأولى مع مجموعة العمل الأمنية لإحاطة المجتمع الدولي عن إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.يذكر أن مجموعة العمل الأمنية انبثقت عن مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي بمشاركة دولية بشأن الأزمة الليبية.