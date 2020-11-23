رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي يعلن رفع توصيات اللجنة العسكرية لمجلس الأمن

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:48 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
محمد عمر
طباعة
أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، الإثنين، عن رفع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" توصياتها إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بها.

وأوضح المحجوب أن اللجنة بحثت تبادل الأسرى بين قوات الجيش وقوات الوفاق، وأنها تعمل على الترتيبات الخاصة في هذا الشأن بعد انتهاء الترتيبات التي اتفق عليها.

وأكد المحجوب أن حكومة الوفاق ملزمة بتنفيذ الاتفاق رغم اعتراض بعض الميليشيات عليه.

وعقدت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" الليبية، اليوم، أول اجتماع لها للمرة الأولى مع مجموعة العمل الأمنية لإحاطة المجتمع الدولي عن إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.

يذكر أن مجموعة العمل الأمنية انبثقت عن مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي بمشاركة دولية بشأن الأزمة الليبية.

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تسعى لنشر الشذوذ

الحكومة تعلن ضوابط واشتراطات البناء.. ومرحلة انتقالية 6 أشهر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 23-11-2020 فى مصر

وزير التعليم العالى يعلن خبرًا مهمًا بشأن لقاح كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

مصر تدين الهجوم الحوثي على خزان للوقود في جدة

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

تحطم توربين رياح يبلغ ارتفاعه 230 مترًا فى القطب الشمالى بالسويد

وهم «البلاك فرايداي».. 3 حكايات لـ«نصب الجمعة السوداء»

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

حمدي أبو السعود: لو معي تذكرة سينما سأدعو ورقة بن نوفل لصُحبتي

الأحد.. انطلاق معرض الكويت الـ45 للكتاب عن بُعد

في ذكرى ميلاده.. داوود عبد السيد أول مَن تبنّى «سينما المؤلف»

«قصة صورة».. يوسف السباعي يكرم أبطال أكتوبر داخل مكتبه بالأهرام