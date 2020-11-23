غلق صناديق الاقتراع باليوم الأول من انتخابات مجلس النواب بالبحيرة

أغلقت اللجان الفرعية على مستوى محافظات البحيرة، أبوابها، أمام الناخبين، في التاسعة مساء اليوم الإثنين، بعد انتهاء الوقت المخصص للتصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.وسمحت بعض اللجان للناخبين الموجودين داخل المركز الانتخابي مع حلول التاسعة مساءً، بالبقاء حتى الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم.واتسم اليوم الأول بالهدوء، وسار العمل خلاله بشكل جيد ومنتظم طوال ساعات التصويت، وسط اهتمام ملحوظ من جانب المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية 9 التي يجرى بها الإعادة بالمشاركة في عملية الاقتراع والتوافد على اللجان الفرعية.وشهدت جميع اللجان الانتخابية داخل محافظة البحيرة رفع درجة الإستعداد بكافة المقرات والتى تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الإجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.وأكد محافظ البحيرة على التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيرًا أنه تم تجهيز ٦٥٣ مركزا انتخابيا يضم ١٢٩٦ لجنة فرعية لاستقبال ٤ ملايين و١٢ ألفا و٣٣٨ ناخبا بعدد ٩ دوائر انتخابية يتنافس بها ٣٦ مرشحا خلال جولة الإعادة على عدد ١٨ مقعدا.