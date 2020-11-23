«عاش ياوحش».. أخطاء شائعة في الجيم احذرها

«روح الشحات مبروك» اركنها شوية

«اختر صاحبك في الجيم»

«تدرب مع مدرب مختص»

«الأكل قبل الجيم.. غلط»

تعتبر الصالات الرياضية "الجيم" من الأماكن غير المحببة للبعض، فالاعتناء بالجسم وحرق الدهون وظهور العضلات عادة ما تكون من الأشياء المرهقة.وهناك بعض الأخطاء التى يقع فيها البدناء عند اتخاذ قرار إنقاص الوزن من خلال المواظبة على "الجيم"، نرصدها فى هذا التقرير.حذر خبراء اللياقة البدنية من البدء في حمل الأوزان في بداية التزامك فى الصالة الرياضية، حيث يسبب إجهادًا للعضلات بشكل كبير وأحيانا مشاكل في العمود الفقري والمفاصل.أكدت دراسة بريطانية أن اختيار صديق من نفس حجمك في ممارسة التمارين يساهم بشكل كبير فى زيادة معدل حرق الدهون.ونوه الخبراء أن السبب يرجع فى أن المنافسة مع شخص قريب تساعد في زيادة معدل الحرق وهرمون الاندروفين الذي بدوره يقلل الشعور بالآلام.كشف الخبراء بموقع ديلي ميل البريطانى أن 60% من المبتدئين في الجيم، يوجهون صعوبة في إنزال الجسم وحرق الدهون، بسبب قلة الخبرة التى تؤدى الى حرق العضلة والتعرض للإصابات.حذر خبراء تغذية من تناول الطعام قبل الذهاب إلى المران مباشرة، بسبب تركيز المخ في المعدة من أجل هضم الطعام، الأمر الذى يؤثر بدوره على نسبة حرق الدهون.