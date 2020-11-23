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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

نفوق الكائنات الحية.. خبير بيئي يوضح أضرار المخلفات البلاستيكية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:12 م
المخلفات البلاستيكية
المخلفات البلاستيكية
أريج الجيار
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قال أحمد فتحي، الخبير البيئي، إن البلاستيك أحادي الاستخدام يسبب ضررا على البيئة لصعوبة تحلله، فيظل من 200 لـ300 سنة لكي يتحلل، ويؤثر على المجتمع فيعمل على نفوق الكائنات الحية واختناقها، ولا يتحلل في التربة، مما يؤثر على الأنظمة والأنشطة البيئية.

وتابع "فتحي" لـ"الدستور" أن المخلفات البلاستيكية تؤثر على صحة الإنسان، ومع تحلله يتحول إلى مادة سامة ومسرطنة ترفع من خطر الإصابة، تؤدي إلى تلوث الهواء وتؤثر على صحة الجهاز التنفسي، وتحتوي المواد البلاستيكية على المخلفات والقمامة الناتجة عن الأنشطة البشرية والمنزلية التي يتم إلقاؤها في المسطحات المائية.

ومن الجدير بالذكر أن وزيرة البيئة، أعلنت التمهيد لمرحلة جديدة لتنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة حتى نهاية عام 2023، وفقًا للمشاورات الحكومية التي تمت بين الجانبين المصرى والألمانى لمناقشة المشروعات المقرر قيام الجانب الألماني بتمويلها حيث تم الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الوطنى بمنحة قدرها 26 مليون يورو.

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