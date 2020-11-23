6713 إصابة جديدة بكورونا فى تركيا

أعلن فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، الإثنين، تسجيل 6713 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمختلف أنحاء تركيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأشار قوجة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 453 ألفًا و535 إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 12 ألفًا و535 حالة وفاة، بعد وفاة 153 مواطنًا اليوم.وأوضح قوجة أن الوزارة أجرت اليوم 155 ألفًا و516 فحصًا، للكشف عن فيروس كورونا، وأكد أن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها حتى اليوم بلغت 17 مليونًا و406 آلاف و742 فحصًا.وأكد قوجة على زيادة أعداد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بعدم الخروج من المنزل، إلا المضطرين لذلك.