رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6713 إصابة جديدة بكورونا فى تركيا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:02 م
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
أبوزيد على
طباعة
أعلن فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، الإثنين، تسجيل 6713 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمختلف أنحاء تركيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار قوجة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 453 ألفًا و535 إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 12 ألفًا و535 حالة وفاة، بعد وفاة 153 مواطنًا اليوم.

وأوضح قوجة أن الوزارة أجرت اليوم 155 ألفًا و516 فحصًا، للكشف عن فيروس كورونا، وأكد أن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها حتى اليوم بلغت 17 مليونًا و406 آلاف و742 فحصًا.

وأكد قوجة على زيادة أعداد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بعدم الخروج من المنزل، إلا المضطرين لذلك.
6713 إصابة جديدة بكورونا فى تركيا
6713 إصابة جديدة بكورونا فى تركيا

موضوعات متعلقة

مصر تدين الهجوم الحوثي على خزان للوقود في جدة

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

«ماكنتش عريان».. النص الكامل للتحقيقات مع أسامة حسن فى سب شوبير

إصابة محمود حمدي الونش بـ فيروس كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

مصر تدين الهجوم الحوثي على خزان للوقود في جدة

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

تحطم توربين رياح يبلغ ارتفاعه 230 مترًا فى القطب الشمالى بالسويد

وهم «البلاك فرايداي».. 3 حكايات لـ«نصب الجمعة السوداء»

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

حمدي أبو السعود: لو معي تذكرة سينما سأدعو ورقة بن نوفل لصُحبتي

الأحد.. انطلاق معرض الكويت الـ45 للكتاب عن بُعد

في ذكرى ميلاده.. داوود عبد السيد أول مَن تبنّى «سينما المؤلف»

«قصة صورة».. يوسف السباعي يكرم أبطال أكتوبر داخل مكتبه بالأهرام