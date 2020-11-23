جامعة المنوفية تحقق المركز الأول في الملاحة الرياضية

حققت جامعة المنوفية المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة الملاحة الرياضية بالعدو للطالب يوسف عادل السيد بالفرقة الثانية من كلية التجارة؛ وذلك خلال المشاركة في الدورة الرياضية الثامنة والأربعون للجامعات المصرية المقامة في جامعة قناة السويس.كما حققت الطالبة أسماء أيوب طير البر بالفرقة الرابعة كلية الحقوق على المركز الثالث والميدالية البرونزية في لعبة تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة.وكانت جامعة المنوفية قد حققت المركز الرابع في سباق الدراجات بدورة الجامعات المصرية الثامنة والأربعون عن طريق الطالبة أميرة سعيد فتح الله من كلية الحقوق.وتشارك جامعة المنوفية في دورة الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف دكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، وكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي.ويضم وفد الجامعة المشارك في الدورة محمود حافظ مسئول المنتخبات، وخالد طلبة مشرف لعبة الملاحة، وإيهاب رمضان مدرب لعبة تنس الطاولة، وحسام صلاح ووفاء بلال مشرفي لعبة الطاولة.