رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنوفية تحقق المركز الأول في الملاحة الرياضية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:21 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
ولاء القاضى
طباعة
حققت جامعة المنوفية المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة الملاحة الرياضية بالعدو للطالب يوسف عادل السيد بالفرقة الثانية من كلية التجارة؛ وذلك خلال المشاركة في الدورة الرياضية الثامنة والأربعون للجامعات المصرية المقامة في جامعة قناة السويس.

كما حققت الطالبة أسماء أيوب طير البر بالفرقة الرابعة كلية الحقوق على المركز الثالث والميدالية البرونزية في لعبة تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت جامعة المنوفية قد حققت المركز الرابع في سباق الدراجات بدورة الجامعات المصرية الثامنة والأربعون عن طريق الطالبة أميرة سعيد فتح الله من كلية الحقوق.

وتشارك جامعة المنوفية في دورة الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف دكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، وكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي.

ويضم وفد الجامعة المشارك في الدورة محمود حافظ مسئول المنتخبات، وخالد طلبة مشرف لعبة الملاحة، وإيهاب رمضان مدرب لعبة تنس الطاولة، وحسام صلاح ووفاء بلال مشرفي لعبة الطاولة.

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تسعى لنشر الشذوذ

إصابة محمود حمدي الونش بـ فيروس كورونا

مدبولى: للمحافظين سلطة تعطيل الدراسة حال توقع سقوط أمطار غزيرة

مصر تدين الهجوم الحوثي على خزان للوقود في جدة

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مصر تدين الهجوم الحوثي على خزان للوقود في جدة

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

تحطم توربين رياح يبلغ ارتفاعه 230 مترًا فى القطب الشمالى بالسويد

وهم «البلاك فرايداي».. 3 حكايات لـ«نصب الجمعة السوداء»

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. رضوى زكي تتجوّل حول الفن الإسلامي بباب الخلق

الأحد.. انطلاق معرض الكويت الـ45 للكتاب عن بُعد

حمدي أبو السعود: لو معي تذكرة سينما سأدعو ورقة بن نوفل لصُحبتي

في ذكرى ميلاده.. داوود عبد السيد أول مَن تبنّى «سينما المؤلف»