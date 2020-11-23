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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الإبداع رؤية مستقبلية» في مؤتمر بآداب الفيوم ديسمبر المقبل

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:24 م
مؤتمر بآداب الفيوم
مؤتمر بآداب الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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أعلنت كلية الآداب بجامعة الفيوم تنظيمها لمؤتمر "المرأة المصرية والإبداع رؤية مستقبلية" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة العامة لثقافة المرأة تحت رعاية دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد الكلية، ويرأس المؤتمر دكتورة هناء شويخ رئيس قسم علم النفس، وأمين عام المؤتمر أستاذة صبرية محمود؛ وذلك من 3 - 8 ديسمبر 2020.

يناقش المؤتمر عدة أبحاث من بينها الصورة الذهنية للقيادة النسائية وعلاقتها بالإبداع الإداري والقدرة على القيادة الفعالة، والصحة النفسية وبرامج تنميتها لدى المرأة المبدعة، والإبداع النسائي بين الإمكانيات الإبداعية والمعوقات.

وتدور محاور المؤتمر في اليوم الثاني حول التحديات الاجتماعية والثقافية لدى المرأة المصرية منها مردود التنشئة الاجتماعية على إبداع المرأة الريفية "صناعة سجاد الحرير اليدوي نموذجًا"، ودور التنشئة الاجتماعية في خلق الإبداع لدى الأبناء، والمؤشرات الإبداعية للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التجارة الإلكترونية في ضوء النظرية النسوية".

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