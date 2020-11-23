«تيسلا» تحسن نظام أمن معلوماتها بعد تعرضها لعملية قرصنة

كشف موقع إلكتريك المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن قيام شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا، بإضافة مستويات حماية إضافية إلى نظام تأمين شبكة معلوماتها بعد نجاح أحد القراصنة في اختراق نظامها.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تيسلا قامت بتحسين "مفتاح التشفير" لتأمين بياناتها.في الوقت نفسه نقل موقع إلكتريك عن مخترق شبكة تيسلا قوله، إن الشركة الأمريكية أعلنت قيامها بتحديث برامجها بسبب عملية القرصنة خلال الأسبوع الحالي.