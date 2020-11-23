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الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأمين من الشرطة وتصدر المرأة.. أبرز مشاهد اليوم الأول لإعادة النواب بالفيوم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:27 م
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
الفيوم - زينب علاء
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شهدت اللجان الانتخابية فى دوائر الفيوم، إقبالًا متزايدًا على مدار اليوم الأول لجولة الإعادة في انتخابات النواب 2020، حيث بدأ توافد الناخبين فى الساعات الأولى عقب فتح اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وبدأ الإقبال متوسطًا ثم ازداد تدريجيًا وخاصة خلال الساعات الأخيرة من اليوم الأول، وقبل موعد غلق اللجان فى الساعة التاسعة مساءً.

وكان من أبرز المشاهد التي تم رصدها خلال الساعات الماضية الحشود وازدحام الناخبين أمام المقار الانتخابية، كما كان من أبزر المشاهد أيضا تصدر المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة فى عدد كبير من اللجان.

هذا وتفقد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري ويرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ عددا من اللجان مساء اليوم بمركزى سنورس وطامية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وتذليل العقبات التى تعوق سير عملية الاقتراع.

واتسمت الأجواء الانتخابية بالانضباط والتأمين من الڜرطة والجيش مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، وقد تواجد شباب حزب مستقبل وطن أمام اللجان لمساعدة الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن محافظة الفيوم قد استعدت بتجهيز ٤٥٩ لجنة فرعية موزعة على ٢٢١ مقرا انتخابيا لاستقبال مليون و٤٢٤ ألفا و١٣٢ ناخبا بالدوائر الثلاث بجولة الاعادة بمراكز ابشواى ويوسف الصديق والشواشنة وطامية وسنورس وإطسا.
تأمين من الشرطة وتصدر المرأة.. أبرز مشاهد اليوم الأول لإعادة النواب بالفيوم
تأمين من الشرطة وتصدر المرأة.. أبرز مشاهد اليوم الأول لإعادة النواب بالفيوم
تأمين من الشرطة وتصدر المرأة.. أبرز مشاهد اليوم الأول لإعادة النواب بالفيوم
تأمين من الشرطة وتصدر المرأة.. أبرز مشاهد اليوم الأول لإعادة النواب بالفيوم
تأمين من الشرطة وتصدر المرأة.. أبرز مشاهد اليوم الأول لإعادة النواب بالفيوم
تأمين من الشرطة وتصدر المرأة.. أبرز مشاهد اليوم الأول لإعادة النواب بالفيوم
تأمين من الشرطة وتصدر المرأة.. أبرز مشاهد اليوم الأول لإعادة النواب بالفيوم
تأمين من الشرطة وتصدر المرأة.. أبرز مشاهد اليوم الأول لإعادة النواب بالفيوم

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