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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:29 م
مواطنون بالوادي الجديد
مواطنون بالوادي الجديد
محمد مهدي
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عبر بعض المواطنين بمحافظة الوادي الجديد، في أول أيام جولة الإعادة أمام اللجان الانتخابية برسائل معبرة عن خروجهم إلى صناديق الاقتراع، قائلين: "خرجنا علشان بنحب مصر".

كما عبر أحدهم أنه يمارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون بممارسة واجبه الوطني بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، مشيدا بدور رجال الجيش والشرطة في العملية التنظيمية واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية خارج وداخل اللجان وعدم التجمعات حرصا عليهم من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انطلاق ماراثون أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، فى تمام التاسعة، من صباح اليوم الاثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدا الثلاثاء.

وبدأ الناخبون فى 13 محافظة، التوافد مبكرًا على مراكز الاقتراع، حيث اصطفوا أمام اللجان فيما سمح القضاة المشرفون عليها بإدخال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020، دون أى معوقات.
مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»
مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»
مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»
مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

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