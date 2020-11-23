حملة ليلية مكبرة بالتجمع الخامس لإزالة الإشغالات

شنت أجهزة الأمن بالقاهرة، حملة ليلية مكبرة بمناطق التجمع الخامس بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وكافة الأجهزة المعنية بالمديرية لضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات والأنشطة المخالفة، وتحقيق الإنضباط المروري بالشوارع والميادين والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات منعًا لتفاقمها.جاء ذلك استمرارًا لجهود مديرية أمن القاهرة وبعد عدة حملات ناجحة بمناطق المعادي والزمالك والرحاب ومدينتي.