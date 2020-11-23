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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مزاد علني لتأجير المحال التجارية بمصيف بلطيم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:31 م
العميد هاني عبد القوي
العميد هاني عبد القوي
عمرو الشامي
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أعلن العميد هاني عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفرالشيخ، عن إجراء مزاد علنى بمقر ديوان عام المدينة على تأجير بعض المحلات والأكشاك.

وفي سياق متصل، تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال الرش ومكافحة الحشرات والبعوض، حيث قامت الحملة الصحية بالمدينة بحملات الرش المكثفة بجميع مناطق المدينة المختلفة، لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض، مؤكدًا تكثيف حملات الرش اليومية للقضاء على الناموس والبعوض، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثرها.

ووجه برش أماكن غرف الصرف الصحى، بالإضافة إلى رش الأشجار بجميع مناطق المدينة في الشوارع العامة والفرعية والصناديق الخاصة بالقمامة والظهير الخلفى من المصيف، وذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل مديرية الصحة لتنفيذها بالمدينة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، والقضاء على ظاهرة البعوض نهائيًا بالمدينة والاستعداد لصيف ٢٠١٢.

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