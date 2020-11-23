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الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جيك سوليفان.. معلومات عن مستشار الأمن القومي الجديد لأمريكا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:00 م
جيك سوليفان مستشارًا
جيك سوليفان مستشارًا للأمن القومي.
أبوزيد على
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كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم، عن أسماء أول الأعضاء في إدارته المقبلة، حيث اختار جيك سوليفان مستشارًا للأمن القومي.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول مستشار الأمن القومي في عهد بايدن:-

- جيك سوليفان
هو محامي أمريكي ولد في 1976، بمدينة برلينجتون في ولاية فيرمونت الأمريكية، وحصل سوليفان على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ييل، ودرجة الماجيستير من جامعة أكسفورد.

- مستشار سابق لبايدن
كان جيك سوليفان أحد مستشاري بايدن للسياسة الداخلية ولديه خلفية واسعة في السياسة الخارجية، كما أنه عمل مستشارًا للأمن القومي لبايدن خلال الولاية الثانية للرئيس السابق باراك أوباما.

- عمل لدى هيلاري كلينتون
شغل سوليفان منصب رئيس التخطيط السياسي ونائب رئيس موظفي هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية، كما عمل مستشاري السياسات لحملة هيلاري كلينتون الرئاسية عام 2016.

- توجهاته السياسية
يرى جيك سوليفان أن سياسة بلاده الخارجية ينبغي أن تتبع خطًّا متوازنًا في كافة الملفات، وأن تتجنب سياسة الصدام التي اتبعها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، كما فعل مع إيران.

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