جيك سوليفان.. معلومات عن مستشار الأمن القومي الجديد لأمريكا

- جيك سوليفان

- مستشار سابق لبايدن

- عمل لدى هيلاري كلينتون

- توجهاته السياسية

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم، عن أسماء أول الأعضاء في إدارته المقبلة، حيث اختار جيك سوليفان مستشارًا للأمن القومي.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول مستشار الأمن القومي في عهد بايدن:-هو محامي أمريكي ولد في 1976، بمدينة برلينجتون في ولاية فيرمونت الأمريكية، وحصل سوليفان على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ييل، ودرجة الماجيستير من جامعة أكسفورد.كان جيك سوليفان أحد مستشاري بايدن للسياسة الداخلية ولديه خلفية واسعة في السياسة الخارجية، كما أنه عمل مستشارًا للأمن القومي لبايدن خلال الولاية الثانية للرئيس السابق باراك أوباما.شغل سوليفان منصب رئيس التخطيط السياسي ونائب رئيس موظفي هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية، كما عمل مستشاري السياسات لحملة هيلاري كلينتون الرئاسية عام 2016.يرى جيك سوليفان أن سياسة بلاده الخارجية ينبغي أن تتبع خطًّا متوازنًا في كافة الملفات، وأن تتجنب سياسة الصدام التي اتبعها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، كما فعل مع إيران.