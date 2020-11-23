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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«متكئين على عصا».. شقيقان يدليان بأصواتهما بإعادة النواب في أسوان

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:23 م
متكئين على عصا
متكئين على عصا
أسوان_إسراء توفيق
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بعمامة بيضاء وجلباب صعيدي متكئين على عصا، نظرًا لعوامل كبر السن، حرص الشقيقان أبو الحسن عمر 62 عامَا، وحسن عمر 70 عامًا، على التوافد إلى لجان مدرسة أبطال أكتوبر الإبتدائية المشتركة بمدينة أسوان، مساء اليوم الإثنين، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

وقال أبو الحسن عمر، إنهم حرصا على التوافد إلى اللجنة برفقة بعضهم للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وشهدت لجان الانتخابات بمحافظة أسوان تشديدات أمنية مكثفة لتأمين والتنظيم خلال العملية الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن جمالى عدد المراكز والمقار الإنتخابية يصل إلى 228 مركز ومقر، فيما تضم العملية الإنتخابية 4 دوائر بإجمالى10مرشحين بالنظام الفردى حيث سيتم إختيار 5 مرشحين منهم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انطلاق ماراثون أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، فى تمام التاسعة، من صباح اليوم الإثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدا الثلاثاء.

وبدأ الناخبون فى 13 محافظة، التوافد مبكرًا على مراكز الاقتراع، حيث اصطفوا أمام اللجان فيما سمح القضاة المشرفون عليها بإدخال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الاعادة من المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020، دون أى معوقات.
«متكئين على عصا».. شقيقان يدليان بأصواتهما بإعادة النواب في أسوان
«متكئين على عصا».. شقيقان يدليان بأصواتهما بإعادة النواب في أسوان
«متكئين على عصا».. شقيقان يدليان بأصواتهما بإعادة النواب في أسوان
«متكئين على عصا».. شقيقان يدليان بأصواتهما بإعادة النواب في أسوان
«متكئين على عصا».. شقيقان يدليان بأصواتهما بإعادة النواب في أسوان
«متكئين على عصا».. شقيقان يدليان بأصواتهما بإعادة النواب في أسوان

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