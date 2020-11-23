اليونان ترسل فرقة من القوات الخاصة إلى مالي لدعم فرنسا



وأوضحت صحيفة "جريك سيتي تايمز"، في تقرير لها، أن تقرير وزير الدفاع نيكوس بانايوتوبولوس حول الوضع في منطقة الساحل ومالي بإفريقيا، خلال مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، لم يكن مصادفة أو مجرد لقاء جماعي تم عبر الهاتف.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع ناقش الوضع في ليبيا وكذلك في مالي، حيث يشارك الاتحاد الأوروبي في مهمتين هناك عبر بعثة تدريب وبناء القدرات بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي. وأوضحت صحيفة "جريك سيتي تايمز"، في تقرير لها، أن تقرير وزير الدفاع نيكوس بانايوتوبولوس حول الوضع في منطقة الساحل ومالي بإفريقيا، خلال مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، لم يكن مصادفة أو مجرد لقاء جماعي تم عبر الهاتف.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع ناقش الوضع في ليبيا وكذلك في مالي، حيث يشارك الاتحاد الأوروبي في مهمتين هناك عبر بعثة تدريب وبناء القدرات بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي.



كما تم الكشف وفقًا للصحيفة عن معلومات حول التخطيط العسكري والقدرة على العمل، عبر مقر بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في مالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى.



وشدد وزير الخارجية اليوناني، خلال هذا الاجتماع، على المصلحة المشتركة للدول الأعضاء في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وتعزيز الأمن في المنطقة الأوسع، ودعم الاستئناف التدريجي لأنشطة الأمن والدفاع المشتركة في مالي كجزء لا يتجزأ من استراتيجية الاتحاد الأوروبي الإقليمية.



وأكدت الصحيفة أن اليونان تستعد لإرسال وحدة عسكرية إلى مالي للانضمام إلى القوات العسكرية الفرنسية، لتنفيذ عمليات ضد الإرهابيين في عملية منفصلة عن مهام الاتحاد الأوروبي.



وأثارت فرنسا رسميًا مسألة المساعدة العسكرية لليونان منذ العام الماضي، ولو لم يحدث العدوان التركي ضد اليونان هذا العام لكان الاقتراح قد تم تنفيذه بالفعل منذ فترة، وستكون المهمة اليونانية صغيرة، وستضم أفراد القوات الخاصة الذين ستتم إضافتهم إلى قوة عمليات تاكوبا (TF TAKUBA) التي شكلتها القوات الفرنسية، ومن المتوقع أن تضاف إليها قوات من دول حليفة وصديقة.

كشف تقرير يوناني أن أثينيا سترسل فرقة من القوات الخاصة اليونانية إلى دولة مالي لدعم جهود الاتحاد الأوروبي في هذا البلد الإفريقي، الذي تأثر بما يجري في ليبيا بخلاف الاضطراب الذي يعيش فيه منذ سنوات.