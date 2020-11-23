رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان ترسل فرقة من القوات الخاصة إلى مالي لدعم فرنسا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:39 م
اليونان القوات الخاصة
اليونان القوات الخاصة
محمد عمر
طباعة
كشف تقرير يوناني أن أثينيا سترسل فرقة من القوات الخاصة اليونانية إلى دولة مالي لدعم جهود الاتحاد الأوروبي في هذا البلد الإفريقي، الذي تأثر بما يجري في ليبيا بخلاف الاضطراب الذي يعيش فيه منذ سنوات. 

وأوضحت صحيفة "جريك سيتي تايمز"، في تقرير لها، أن تقرير وزير الدفاع نيكوس بانايوتوبولوس حول الوضع في منطقة الساحل ومالي بإفريقيا، خلال مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، لم يكن مصادفة أو مجرد لقاء جماعي تم عبر الهاتف.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع ناقش الوضع في ليبيا وكذلك في مالي، حيث يشارك الاتحاد الأوروبي في مهمتين هناك عبر بعثة تدريب وبناء القدرات بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي.

كما تم الكشف وفقًا للصحيفة عن معلومات حول التخطيط العسكري والقدرة على العمل، عبر مقر بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في مالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وشدد وزير الخارجية اليوناني، خلال هذا الاجتماع، على المصلحة المشتركة للدول الأعضاء في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وتعزيز الأمن في المنطقة الأوسع، ودعم الاستئناف التدريجي لأنشطة الأمن والدفاع المشتركة في مالي كجزء لا يتجزأ من استراتيجية الاتحاد الأوروبي الإقليمية.

وأكدت الصحيفة أن اليونان تستعد لإرسال وحدة عسكرية إلى مالي للانضمام إلى القوات العسكرية الفرنسية، لتنفيذ عمليات ضد الإرهابيين في عملية منفصلة عن مهام الاتحاد الأوروبي.

وأثارت فرنسا رسميًا مسألة المساعدة العسكرية لليونان منذ العام الماضي، ولو لم يحدث العدوان التركي ضد اليونان هذا العام لكان الاقتراح قد تم تنفيذه بالفعل منذ فترة، وستكون المهمة اليونانية صغيرة، وستضم أفراد القوات الخاصة الذين ستتم إضافتهم إلى قوة عمليات تاكوبا (TF TAKUBA) التي شكلتها القوات الفرنسية، ومن المتوقع أن تضاف إليها قوات من دول حليفة وصديقة.

موضوعات متعلقة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23-11-2020

إصابة محمود حمدي الونش بـ فيروس كورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 23-11-2020 فى مصر

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

image description

عضو «شيوخ أسيوط» يتفقد سير العملية الانتخابية

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

إصابة محمود حمدي الونش بـ فيروس كورونا

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

وهم «البلاك فرايداي».. 3 حكايات لـ«نصب الجمعة السوداء»

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

منظمة: إغلاق الدول أدى لخفض انبعاثات الملوثات وغازات الاحتباس الحراري

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. يوسف السباعي يكرم أبطال أكتوبر داخل مكتبه بالأهرام

«تجربة وعدت».. ذكريات المثقفين مع أول عمل أدبي

«رواد الفضاء يأكلون الأطعمة الإيطالية».. ندوة ببيت الثقافة الإيطالى

قصور الثقافة تواصل تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بالغربية