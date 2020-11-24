سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-11-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:05 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 24-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في البنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني، مقابل ارتفاع سعر اليورو في البنك العربي الافريقي الدولي وبنك الإسكندرية.
سعر اليورو اليوم
فيما ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك البركة الإسلامي ليسجل للشراء 18.73 جنيه وللبيع 18.49، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.47، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع18.47، وفي البنك العربي سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.47.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في البنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني، مقابل ارتفاع سعر اليورو في البنك العربي الافريقي الدولي وبنك الإسكندرية.
سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 24-11-2020استقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.47، وفي بلوم مصر سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.46، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.49، وفي بنك تنمي الصادرات سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.47، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.46.
سعر اليورو اليوم
فيما ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك البركة الإسلامي ليسجل للشراء 18.73 جنيه وللبيع 18.49، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.47، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع18.47، وفي البنك العربي سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.47.