القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الحقائب بالقاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الحقائب بأسلوب "الخطف" بشرق القاهرة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده بلاغ من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة، بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة بخارية قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها متعلقاتها الشخصية ولاذا بالفرار.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما سلاح أبيض.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين (بإسلوب الخطف) باستخدام الدراجة البخارية، كما أقرا بارتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.