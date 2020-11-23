القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الحقائب بالقاهرة

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الحقائب بالقاهرة
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:44 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الحقائب بأسلوب "الخطف" بشرق القاهرة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده بلاغ من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة، بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة بخارية قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها متعلقاتها الشخصية ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما سلاح أبيض.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين (بإسلوب الخطف) باستخدام الدراجة البخارية، كما أقرا بارتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده بلاغ من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة، بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة بخارية قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها متعلقاتها الشخصية ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما سلاح أبيض.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين (بإسلوب الخطف) باستخدام الدراجة البخارية، كما أقرا بارتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.