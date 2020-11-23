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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحلال وتطوير «مجزر بلطيم» في كفر الشيخ (صور)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:40 م
مجزر بلطيم
مجزر بلطيم
عمرو الشامي
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قال اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، إن أعمال توسعة وتطوير وإحلال مجزر بلطيم مستمرة على قدم وساق، حيث يعد من أهم مشروعات المركز لتطوير وتشغيل المجزر على أحدث النظم.

كما كلف السنوسي، بضرورة تعظيم دور المشاركة المجتمعية فى النهوض بمستوى الخدمات بمركز ومدينة بلطيم، وذلك من خلال ربط طلمبات سحب وضخ مياه الأمطار لأقرب بلوعات الصرف الصحى بقرية البنائين، حتى يتم من التخلص من كافة تجمعات المياه من الأماكن الأكثر تجمعا لمياه الأمطار.

وأضاف أن ذلك يتم بالتنسيق مع معدات الوحدات القروية، وبالمشاركة المجتمعية من عدد كبير من أهالى وشباب القرية، فى إطار القانون واللوائح المنظمة لذلك للصالح العام وتحسين الخدمات.
إحلال وتطوير «مجزر بلطيم» في كفر الشيخ (صور)
إحلال وتطوير «مجزر بلطيم» في كفر الشيخ (صور)
إحلال وتطوير «مجزر بلطيم» في كفر الشيخ (صور)
إحلال وتطوير «مجزر بلطيم» في كفر الشيخ (صور)
إحلال وتطوير «مجزر بلطيم» في كفر الشيخ (صور)
إحلال وتطوير «مجزر بلطيم» في كفر الشيخ (صور)
إحلال وتطوير «مجزر بلطيم» في كفر الشيخ (صور)
إحلال وتطوير «مجزر بلطيم» في كفر الشيخ (صور)

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