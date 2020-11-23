مصرع مواطن أسفل عجلات قطار ببركة السبع

لقي مواطن مصرعه أسفل عجلات قطار في مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، أثناء عبوره من مكان غير مخصص لمرور المشاة بمنطقة مزلقان قرية جنزور.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع "الصاوي شرف الدين" مقيم قرية جنزور تحت عجلات القطار.وبالانتقال والفحص وقيام الرائد محمد حجاج رئيس مركز شرطة بركة السبع، بسؤال شهود العيان أكدوا أن المتوفى انزلق عند مروره بمعبر غير شرعي أثناء مرور القطار مما أدى إلى وفاته.وعلى الفور تحركت سيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفى لمستشفى بركة السبع لمركزي، لمعاينته من الطب الشرعي.وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.