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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيدات يتصدرن المشهد في الفترة المسائية بإعادة النواب بأسوان

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:20 م
السيدات
السيدات
أسوان_إسراء توفيق
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شهدت الفترة المسائية بلجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بمدينة أسوان، اليوم الإثنين، توافد كثيف للعنصر النسائي للإدلاء بأصواتهن في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب، ليثبتوا بذلك دور المرأة في المجتمع المصري ومدى إيجابيتها لدعم بلدها في اختيار المرشح المناسب.

ونظمت عناصر الشرطة النسائية الموجودة أمام بوابة اللجان الانتخابية بمدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة، حركة دخول الناخبات إلى مقار اللجان، خلال توافدهم على اللجان للمشاركة في العملية الانتخابية.

وشهدت لجان الانتخابات بمحافظة أسوان تشديدات أمنية مكثفة لتأمين والتنظيم خلال العملية الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن جمالى عدد المراكز والمقار الإنتخابية يصل إلى 228 مركزًا ومقرًا، فيما تضم العملية الانتخابية 4 دوائر بإجمالى 10 مرشحين بالنظام الفردى حيث سيتم اختيار 5 مرشحين منهم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انطلاق ماراثون أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، فى تمام التاسعة، من صباح اليوم الإثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدًا الثلاثاء.

وبدأ الناخبون فى 13 محافظة التوافد مبكرًا على مراكز الاقتراع، حيث اصطفوا أمام اللجان فيما سمح القضاة المشرفون عليها بإدخال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الاعادة من المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020، دون أى معوقات.
السيدات يتصدرن المشهد في الفترة المسائية بإعادة النواب بأسوان
السيدات يتصدرن المشهد في الفترة المسائية بإعادة النواب بأسوان
السيدات يتصدرن المشهد في الفترة المسائية بإعادة النواب بأسوان
السيدات يتصدرن المشهد في الفترة المسائية بإعادة النواب بأسوان
السيدات يتصدرن المشهد في الفترة المسائية بإعادة النواب بأسوان
السيدات يتصدرن المشهد في الفترة المسائية بإعادة النواب بأسوان

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