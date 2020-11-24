سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24-11-2020 في البنوك المصرية
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:32 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 24-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي وبنك الاستثمار العربي.
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24-11-2020 في البنوك المصرية
كما واصل سعر الدينار أمام الجنيه استقراره في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 48.32، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.45، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 5139 جنيه وللبيع 47.24، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.91، أم في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 51.25 جنيه وللبيع 47.48.
وواصل الدينار الكويتي ارتفاعه أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.32، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.59، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.42 جنيه وللبيع 51.01، وفي بنك الاستنثمار العربي سجل للشراء 51.97 جنيه وللبيع 48.40.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي وبنك الاستثمار العربي.
سعر الدينار الكويتي اليوماستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 50.98، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.32، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 51.35 جنيه وللبيع 48.20، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 48.10، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 51.24 جنيه وللبيع 48.31.
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24-11-2020 في البنوك المصرية
كما واصل سعر الدينار أمام الجنيه استقراره في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 48.32، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.45، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 5139 جنيه وللبيع 47.24، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.91، أم في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 51.25 جنيه وللبيع 47.48.
أسعار الدينار الكويتيوفي بنك أبوظبي الأول ارتفع سعر الدينار امام الجنيه ليسجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 48.53، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 47.80، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.82،
وواصل الدينار الكويتي ارتفاعه أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.32، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.59، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.42 جنيه وللبيع 51.01، وفي بنك الاستنثمار العربي سجل للشراء 51.97 جنيه وللبيع 48.40.