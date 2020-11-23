«قصة صورة».. يوسف السباعي يكرم أبطال أكتوبر داخل مكتبه بالأهرام

في سبتمبر لعام 1977؛ استقبل الأديب الراحل يوسف السباعي وفدا من أبطال حرب أكتوبر بمكتبه بمؤسسة الأهرام، بصحبة عمر بطيشة رئيس الإذاعة الأسبق، والكاتب الصحفي عزت السعدني، بعد عودتهم من أمريكا.وفي صورة قديمة؛ ظهر السباعي مع وفد أبطال أكتوبر التقتطها معهم بعدما قام بتكريمهم، وجاءت هذه الزيارة والتكريم بعد دعوة اتحاد الدارسين المصريين في أمريكا، وقضوا معهم شهرا كاملا، زاروا فيها القارة الأمريكية بأكملها، تكريما للأبطال، وكانت رحلتا السفر والعودة على طائرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.جدير بالذكر أن يوسف السباعي شغل منصب وزير الثقافة في عام 1973، ورئيس مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، وقدم 22 مجموعة قصصية وأصدر عشرات الروايات آخرها "العمر لحظة" 1973، عينه الرئيس المصري أنور السادات وزيرا للثقافة، وظل يشغل منصبه إلى أن اغتيل في قبرص يوم 18 فبراير 1978 بسبب تأييده لمبادرة السادات بعقد سلام مع إسرائيل منذ أن سافر إلى القدس عام 1977.