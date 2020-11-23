إحالة المتهمين بسرقة «الحلقان الذهبية» من الأطفال بالمرج للجنايات

أمرت نيابة الخانكة اليوم الاثنين، بإحالة ٣ متهمين بسرقة الحلقان الذهبية من الأطفال بمنطقة المرج القديمة لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين نيفين.م، ثريا.ع، بهاء.ح أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الحلقان الذهبية من أذن الأطفال داخل الأسواق والأماكن المزدحمة.كما أقر المتهمين بأن دور المتهمة الأولى هى خلع الحلق الذهبى من أذن الطفلة مستخدمة آلة حادة ودور باقى المتهمين هو إلهاء أسرة الطفلة عنها حتى يتم خلع الحلق، كما أقروا بسرقتهم لـ٦ حلقان بذات الطريقة وبيعها بمنطقة الصاغة بالعتبة.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج القديمة والجديدة تفيد بسرقة الحلقان الذهبية من أذن أطفالهم داخل الأسواق، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.