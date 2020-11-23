حملات أمنية موسعة لفرض الانضباط بالرحاب ومدينتي

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملة موسعة لفرض الانضباط بمنطقتي الرحاب ومدينتي بالقاهرة الجديدة، ولضبط المحكوم عليهم غيابيًا والهاربين والمشتبه فيهم.وتستهدف الحملة رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.وكانت أجهزة الأمن شنت منذ أيام حملة أمنية مكبرة بمنطقتى المعادى والزمالك أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات.ومن جانبها شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة ليلية موسعة في منطقة الزمالك التابعة لقسم شرطة قصر النيل بمشاركة كل الأجهزة الأمنية بالمديرية، للحفاظ على المظهر الحضاري بشوارع العاصمة وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة كل الإشغالات والتعديات والمخالفات، وغلق كل الأنشطة المخالفة وإزالة المعوقات التي قد تؤثر في الحركة المرورية بالشوارع والميادين والقضاء على كل المظاهر العشوائية والتصدي لكل المخالفات منعًا لتفاقمها.وضبطت الحملة العديد من المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها وإحالتها للنيابة العامة.وعززت تلك الحملة من شعور المواطنين بالأمن والأمان، وساعدت على تحقيق السيولة المرورية، وقدم أهالي المنطقة الشكر لأجهزة الأمن على الجهود التي قاموا بها.. جاء ذلك بعد أيام قليلة من شن حملة موسعة بمنطقة المعادي.