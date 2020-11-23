حملات أمنية موسعة لفرض الانضباط بالرحاب ومدينتي
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:14 م
هدير مصطفيطباعة
شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملة موسعة لفرض الانضباط بمنطقتي الرحاب ومدينتي بالقاهرة الجديدة، ولضبط المحكوم عليهم غيابيًا والهاربين والمشتبه فيهم.
وتستهدف الحملة رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.
وكانت أجهزة الأمن شنت منذ أيام حملة أمنية مكبرة بمنطقتى المعادى والزمالك أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات.
ومن جانبها شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة ليلية موسعة في منطقة الزمالك التابعة لقسم شرطة قصر النيل بمشاركة كل الأجهزة الأمنية بالمديرية، للحفاظ على المظهر الحضاري بشوارع العاصمة وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة كل الإشغالات والتعديات والمخالفات، وغلق كل الأنشطة المخالفة وإزالة المعوقات التي قد تؤثر في الحركة المرورية بالشوارع والميادين والقضاء على كل المظاهر العشوائية والتصدي لكل المخالفات منعًا لتفاقمها.
وضبطت الحملة العديد من المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها وإحالتها للنيابة العامة.
وعززت تلك الحملة من شعور المواطنين بالأمن والأمان، وساعدت على تحقيق السيولة المرورية، وقدم أهالي المنطقة الشكر لأجهزة الأمن على الجهود التي قاموا بها.. جاء ذلك بعد أيام قليلة من شن حملة موسعة بمنطقة المعادي.
وتستهدف الحملة رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.
وكانت أجهزة الأمن شنت منذ أيام حملة أمنية مكبرة بمنطقتى المعادى والزمالك أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات.
ومن جانبها شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة ليلية موسعة في منطقة الزمالك التابعة لقسم شرطة قصر النيل بمشاركة كل الأجهزة الأمنية بالمديرية، للحفاظ على المظهر الحضاري بشوارع العاصمة وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة كل الإشغالات والتعديات والمخالفات، وغلق كل الأنشطة المخالفة وإزالة المعوقات التي قد تؤثر في الحركة المرورية بالشوارع والميادين والقضاء على كل المظاهر العشوائية والتصدي لكل المخالفات منعًا لتفاقمها.
وضبطت الحملة العديد من المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها وإحالتها للنيابة العامة.
وعززت تلك الحملة من شعور المواطنين بالأمن والأمان، وساعدت على تحقيق السيولة المرورية، وقدم أهالي المنطقة الشكر لأجهزة الأمن على الجهود التي قاموا بها.. جاء ذلك بعد أيام قليلة من شن حملة موسعة بمنطقة المعادي.