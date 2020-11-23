حجز سائق وفتاة لحيازتهما حشيش وهيروين بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بحجز سائق وفتاة لحين وصول التحريات الأمنية لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بمدينة بدر.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم "عادل. ع" سائق، و"إنجى. م" عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٢٠٠ جرام، ٣٠٠ جرام هيروين.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط سائق وفتاة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بمدينة بدر وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.