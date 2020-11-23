تزايد إقبال الناخبين على لجان انتخابات النواب بالفيوم

شهدت معظم لجان الدائرة الرابعة بمراكز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة والدائرة الثالثة بمركزي سنورس وطامية إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وتصدرت المرأة وذوو الاحتياجات الخاصة المشهد فى عدد كبير من اللجان.يذكر أن محافظة الفيوم قد استعدت بتجهيز ٤٥٩ لجنة فرعية، موزعة على ٢٢١ مقرًا انتخابيًا لاستقبال مليون و٤٢٤ ألفًا و١٣٢ ناخبًا بالدوائر الثلاث بجولة الإعادة بمراكز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة ومركزي طامية وسنورس ومركز إطسا.