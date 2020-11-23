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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تزايد إقبال الناخبين على لجان انتخابات النواب بالفيوم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:20 م
إقبال الناخبين
إقبال الناخبين
الفيوم - زينب علاء
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شهدت معظم لجان الدائرة الرابعة بمراكز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة والدائرة الثالثة بمركزي سنورس وطامية إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وتصدرت المرأة وذوو الاحتياجات الخاصة المشهد فى عدد كبير من اللجان.

يذكر أن محافظة الفيوم قد استعدت بتجهيز ٤٥٩ لجنة فرعية، موزعة على ٢٢١ مقرًا انتخابيًا لاستقبال مليون و٤٢٤ ألفًا و١٣٢ ناخبًا بالدوائر الثلاث بجولة الإعادة بمراكز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة ومركزي طامية وسنورس ومركز إطسا.
تزايد إقبال الناخبين على لجان انتخابات النواب بالفيوم
تزايد إقبال الناخبين على لجان انتخابات النواب بالفيوم
تزايد إقبال الناخبين على لجان انتخابات النواب بالفيوم
تزايد إقبال الناخبين على لجان انتخابات النواب بالفيوم

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