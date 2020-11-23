إصابة سكرتير عام سوهاج وعدد من موظفي الديوان بكورونا

استقبل مستشفى الصدر في محافظة سوهاج، أمس، اللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، لتلقي العلاج عقب ظهور نتيجة مسحته إيجابي كورونا بعد ظهور أعراض عليه بداية من السبت الماضي.وأوضح مصدر أن سكرتير عام المحافظة بصحة جيدة وحالته مستقرة، وإنما تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.كما أوضحت المصادر أن عدد من الموظفين في الديوان العام للمحافظة أصيبوا بكورونا وتم عزلهم لحين التعافي تمامًا.