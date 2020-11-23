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محافظات

محافظ كفرالشيخ: عدد طلبات التصالح وصل لـ99 ألفا حتى الآن

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:22 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن مد فترة التصالح شهرًا أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيها، ومدن كفرالشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جدية التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 99 ألفًا و286 طلب تصالح بقيمة 463 مليونًا و961 ألف جنيه، مؤكدًا أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

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