الأمم المتحدة: 40 ألف لاجئ إثيوبي دخلوا السودان

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، الإثنين، إن أكثر من 40 ألف لاجئ إثيوبي وصلوا إلى السودان منذ 10 نوفمبر هربا من هجوم القوات الحكومية على منطقة تيجراي الانفصالية.وحتى الأحد، عبر 40277 لاجئًا إثيوبيًا الحدود، 45 في المئة منهم أطفال حتى سن 17 عاما، و51 في المئة بالغون (حتى 59 عاما)، و4 في المئة مسنون، وقالت المفوضية في تقرير إن 53 في المئة من الوافدين رجال، و43 في المئة نساء.وحسب هذا التقرير فإن 68 في المئة من اللاجئين دخلوا من طريق حمداييت في ولاية كسلا، و30 في المئة من طريق لغدي وعبدرافي في ولاية القضارف، و2 في المئة عبر ولاية النيل الأزرق.ويبلغ المتوسط اليومي للاجئين الذين يدخلون السودان 3086، لكن الذروة كانت في 10 نوفمبر مع ما يناهز سبعة آلاف لاجئ مقارنة بـ2200 في 20 من الشهر نفسه.ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، وضعت خطة أولية لاستقبال 50 ألف شخص، لكنها قد تشمل 100 ألف في الأشهر الستة المقبلة إذا استمر القتال.وشن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في الرابع من نوفمبر حملة عسكرية في منطقة تيجراي، بهدف إطاحة سلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرّد على الحكومة المركزية وبالسعي لإضعافها.وبعد حوالى ثلاثة أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط السلطة الفيدرالية الإثيوبية لـ"فرض حصار" على ميكيلي عاصمة تيجراي ومقر الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي التي يتهمها بتحدي حكومته والسعي لإسقاطها.