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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لبنان يسجل 1041 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:26 م
لبنان كورونا
لبنان كورونا
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 117 ألفا و476 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة– في بيان– إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 911 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الـ24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6171 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) عن تحرير 26 ألفا و644 محضرا منذ دخول حالة الإغلاق العام للبلاد حيز التنفيذ في 14 نوفمبر الجاري، وحتى السابعة من مساء اليوم، تتعلق بمخالفات ارتكبها اللبنانيون للإجراءات والتدابير والتعليمات المتعلقة بإغلاق البلاد بصورة كُلية، والذي يستهدف احتواء تفشي وباء كورونا.

وتشمل المخالفات عدم التزام الأفراد بارتداء الكمامات، والتنقل بالسيارات خلال فترة منع التجول، ومخالفة تدبير تحديد أيام التنقل بالسيارات ذات اللوحات التي تحمل أرقاما مفردة ومزدوجة، وقيام بعض المؤسسات بفتح أبوابها دون أن يكون مسموحا لها بذلك الأمر في ضوء قرار الإغلاق العام.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، مع منع التجول خلال الفترة من الـ5 عصرا وحتى الـ5 فجرا، وذلك بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.

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