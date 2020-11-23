رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء الأمن القومى بالحزب الجمهورى يطالبون ترامب بالاعتراف بهزيمته

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:19 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
طباعة
حثت مجموعة من كبار خبراء الأمن القومي في الحزب الجمهوري الأمريكي، اليوم الإثنين، أعضاء الكونجرس الجمهوريين على مطالبة رئيس البلاد دونالد ترامب بالاعتراف بهزيمته في الانتخابات، والبدء على الفور في عملية نقل السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وجاء في بيان صدر عن أكثر من 100 من مسئولي الأمن القومي السابقين من أعضاء الحزب: "إن رفض الرئيس ترامب السماح بعملية الانتقال الرئاسية يشكل مخاطر كبيرة على أمننا القومي، في الوقت الذي تتصدى فيه الولايات المتحدة لجائحة عالمية وتواجه تهديدات خطيرة من خصوم على المستوى العالمي وجماعات إرهابية وغيرها من القوى"، حسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في نسختها الإلكترونية.

ومن بين الموقعين على البيان، توم ريدج حاكم ولاية بنسلفانيا الأسبق الذي شغل منصب وزير الأمن الداخلي في عهد الرئيس جورج بوش، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الأسبق مايكل هايدن، وجون دي نيجروبونتي الذي شغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية.

ودعا البيان "القياديين الجمهوريين- لا سيما من هم في الكونجرس- إلى مطالبة الرئيس ترامب علنًا بوقف هجومه المناوئ للديمقراطية على نزاهة الانتخابات الرئاسية".

ورفض ترامب الاعتراف بهزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن، واستمر في شن محاولة غير ناجحة لقلب نتيجة الانتخابات في العديد من الولايات الرئيسية التي حولت مسار السباق لصالح بايدن، ووفقا للتصويت الشعبي من المتوقع أن يتفوق بايدن على ترامب بهامش يقدر بـ 6 ملايين صوت تقريبا، وفقا للصحيفة.

وفي إشارة إلى هذه التطورات، حث المُوقِّعون على البيان القياديين الجمهوريين على أن "يعارضوا بشدة" جهود ترامب "الخطيرة وغير القانونية لتهديد مسئولي الولايات وتخويفهم من أجل منع إجراء تصويت في المجمع الانتخابي".

ولفتت الصحيفة إلى أن البيان يعد إضافة إلى شكاوى عدد صغير لكن متزايد من الجمهوريين، الذين وصفوا رد فعل ترامب على الانتخابات بأنه "تهديد لأمن البلاد".

موضوعات متعلقة

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

مدبولى: للمحافظين سلطة تعطيل الدراسة حال توقع سقوط أمطار غزيرة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23-11-2020

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

image description

عضو «شيوخ أسيوط» يتفقد سير العملية الانتخابية

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

إصابة محمود حمدي الونش بـ فيروس كورونا

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

وهم «البلاك فرايداي».. 3 حكايات لـ«نصب الجمعة السوداء»

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

منظمة: إغلاق الدول أدى لخفض انبعاثات الملوثات وغازات الاحتباس الحراري

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. يوسف السباعي يكرم أبطال أكتوبر داخل مكتبه بالأهرام

«تجربة وعدت».. ذكريات المثقفين مع أول عمل أدبي

«رواد الفضاء يأكلون الأطعمة الإيطالية».. ندوة ببيت الثقافة الإيطالى

قصور الثقافة تواصل تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بالغربية