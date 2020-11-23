محافظ المنيا يتفقد اللجان الانتخابية

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولاته التفقدية على عدد من اللجان الانتخابية قبل إغلاق باب التصويت في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية في جولة الإعادة حيث تفقد المحافظ اللجنة 155 بمدرسة الثانوية العسكرية.وشدد المحافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع كل شروط السلامة ورافقه خلال جولته التفقدية العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، ودعا المحافظ المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.ويتنافس في جولة الإعادة 30 مرشحًا على 15 مقعدًا، في 5 دوائر انتخابية عدا دائرة مركز دير مواس في أقصي جنوب المحافظة، والتي تم تأجيل إجراء الانتخابات بها في وقت لم يحدد بعد.وكانت أجهزة الأمن بالتنسيق مع الوحدات المحلية والتربية والتعليم والمحافظة قد أنهت كل الإجراءات الاحترازية والأمنية لتأمين اللجان قبل وبعد فتحها والبالغ عددها 474 مركزًا انتخابيًا و1021 لجنة فرعية تستقبل 3 ملايين و236 ألف ناخب.وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مشيرًا ٕإلى أن المشاركة في الانتخابات "واجب وطني"، ودعا المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس النواب لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدمًا في مسيرة التنمية.