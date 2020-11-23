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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء 540 وحدة استيطانية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:28 م
السفير ضيف الله علي
السفير ضيف الله علي الفايز
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أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، الإثنين، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في جبل أبوغنيم بالقدس الشرقية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز- وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية بترا- أن هذه النشاطات الاستيطانية مرفوضة ومدانة، وتعتبر خرقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وشدد الفايز على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة غير شرعية، وخطوة أحادية تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتقويضًا لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل، وتنسف فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.

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