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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الأقصر يتفقد لجان الاقتراع

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:09 م
مصطفى ألهم
مصطفى ألهم
هدى الأمير
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قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفقة محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام سير عملية جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في يومها الأول، والتي تُجرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافق ٢٣ و٢٤ نوفمبر الجاري.

شملت جولة محافظ الأقصر تفقد لجان مدرسة الشهداء الإبتدائية،ومدرسة وادي الملكات الإبتدائية، ومدرسة أبو الجود الابتدائية.

واطمأن محافظ الأقصر، خلال الجولة، على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد عمرو حسن، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ومستشار المحافظ للمشروعات الهندسية.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ ٨٣٦٧٥٩ ناخبًا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ ١٧٠ مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ ٢٨٣ لجنة فرعية.

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