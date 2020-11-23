محافظ الأقصر يتفقد لجان الاقتراع
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:09 م
هدى الأميرطباعة
قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفقة محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام سير عملية جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في يومها الأول، والتي تُجرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافق ٢٣ و٢٤ نوفمبر الجاري.
شملت جولة محافظ الأقصر تفقد لجان مدرسة الشهداء الإبتدائية،ومدرسة وادي الملكات الإبتدائية، ومدرسة أبو الجود الابتدائية.
واطمأن محافظ الأقصر، خلال الجولة، على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد عمرو حسن، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ومستشار المحافظ للمشروعات الهندسية.
يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ ٨٣٦٧٥٩ ناخبًا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ ١٧٠ مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ ٢٨٣ لجنة فرعية.
شملت جولة محافظ الأقصر تفقد لجان مدرسة الشهداء الإبتدائية،ومدرسة وادي الملكات الإبتدائية، ومدرسة أبو الجود الابتدائية.
واطمأن محافظ الأقصر، خلال الجولة، على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد عمرو حسن، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ومستشار المحافظ للمشروعات الهندسية.
يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ ٨٣٦٧٥٩ ناخبًا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ ١٧٠ مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ ٢٨٣ لجنة فرعية.