«تجربة وعدت».. ذكريات المثقفين مع أول عمل أدبي

• باسم فرات: لم أتجرأ على نشر أول قصيدة

تابع: بقى تاريخ نشر أول قصيدة لي، عالقًا بالذاكرة وكأنه حدث قبل أيام، وما زلت على الرغم من مرور كل هذه الأعوام أرى أن منح مبلغ أول مكافأة للنشر لوالدتي سلوكًا حضاريًّا ووفاءً لأمٍّ ترملت وهي دون السابعة عشرة من عمرها وبقيت طوال حياتها مخلصة لأبي ولنا، وتكرر أمر إرسال مبلغ فوزي بجائزة شعرية هنا في زي الجديدة "نيوزيلندة" بعد هذا التاريخ بأكثر من عشرة أعوام.













لدى كل كاتب ذكريات مع كل أعمالهم الأدبية ابتداءً من الفكرة إلى الكتابة وحتى الطباعة والنشر، لكن أول عمل أدبي تحديدًا يكون له ذكرى خاصة، فهو بمثابة المولود الأول لهم.«الدستور» تذكرت مع عدد من المثقفين أول عمل أدبي نشر لهم، وكيف كانت التجربة منذ بداية كتابتها وحتى إصدارها.قال الشاعر العراقي باسم فرات إنه على الرغم من بداياته المبكرة مع الشعر، لكنه لم يتجرأ وينشر أول قصيدة له، حتى سنّ العشرين وإلحاح الأصدقاء: كان عنوان القصيدة تراتيل لفاطمة أو "ابتهال لفاطمة" لست أذكر بالضبط، وفاطمة هذه فتاة بيضاء، لا أشكّ بأن حقول الأرز سرقت خضرتها من عينيها، وكان بياضها مضمخًا بحرارة الشرق.أضاف: كنتُ أحرص على شراء الصحف يوميًّا وحين اشتريت صحيفة "العراق" ليوم الحادي والعشرين من ديسمبر 1987 كان أحد العناوين الرئيسة في صدر الصفحة لم يغادر ذاكرتي ألا وهو "انتفاضة الحجارة تدخل أسبوعها الثالث"، وما أن دفعت ثمن الجريدة حتى فتحت الصفحة الثقافية فيها فكانت قصيدة "تراتيل لفاطمة" تحتلّ مكانًا جيدًا في الصفحة، وهو ما زادني فرحًا، شعرتُ أن محرر الصفحة الثقافية في جريدة العراق حينذاك وهو الأستاذ أبوصارم أحبّ القصيدة فلم يكتف بنشرها بل أحسن إخراجها أيضًا.وواصل حديثه مع «الدستور»: بعد النشر مباشرة شعرتُ بتقصير ووددتُ لو أنني نشرت قبل هذا الوقت، لا سيما والقصيدة كان قد مضى على كتابتها أكثر من عامين، وقلت لنفسي: ماذا لو أنني قمت بإرسالها للنشر حال كتابتها؟، وطبيعة هذا الشعور نتاج فرحة النشر الأول بلا شكّ، لا سيما وأنني استلمت بعد أيام على نشر القصيدة مكافأة النشر، وكان المبلغ خمسة عشر دينارًا عراقيًّا وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت، ومن يدِ محاسب الجريدة إلى يدٍ أفاضت عليّ حنانًا، إلى يدِ أمي، وأتذكر حينها وأنا أسلمها مبلغ المكافأة، قلت لها بزهوٍ أو فرحٍ بريء: "هذه أول مكافأة استلمها من نشر شعري، وكنت قد قررتُ أن تكون لك، عرفانًا لأنك تعلمين ما يمثله الشعر لي".