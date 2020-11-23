محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، عددًا من مقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب فى جولة الإعادة بحى شرق وغرب مدينة أسيوط لمتابعة سير جولة الإعادة من عملية انتخابات مجلس النواب 2020 في اليوم الأول لها.جاء ذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كل سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستورى بمشاركة فرق التعقيم والتطهير لكل اللجان ومحيطها.رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط، وأيمن محروس رئيس حى شرق، ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض لجان الانتخابات بمقر مدرسة بدر التجريبية للغات ومدرسة الفاروق الرسمية لغات ومدرسة أسيوط الرسمية المتميزة بحى شرق، كما تفقد لجان معهد أسيوط الابتدائى الازهرى بحى غرب وسط إقبال من المواطنين وكبار السن والتقى ببعض المواطنين داخل المقار واطمأن على تطبيق كل إجراءات التعقيم والإجراءات الاحترازية داخل اللجان وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان وتوفر الشرطة النسائية على مداخل اللجان كما التقى بعض المستشارين من رؤساء اللجان والمشرفين على اللجان واطمأن على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر كما تفقد الإجراءات الأمنية لكافة اللجان وسط تأمين من قوات الشرطة وتواجد أفراد الأطقم الطبية والتمريض باللجان واستخدام بوابات التعقيم وكواشف الحرارة على المواطنين.كما راجع المحافظ جميع الإجراءات الاحترازية والأمنية باللجان، والتقى ببعض رؤساء اللجان مقدمًا لهم الشكر على دورهم الوطنى فى المشاركة فى الاستحقاق الدستورى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، كما وجه الشكر لرجال الشرطة وبخاصة الشرطة النسائية ومسئولى قسم حقوق الإنسان بمديرية الأمن لتواجدهم ودورهم فى جميع اللجان ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتأكد من توافر كل المستلزمات وأدوات التعقيم وتوزيع الكمامات على الناخبين بأماكن الانتظار المخصصة لهم فضلًا عن تخصيص مظلات أمام اللجان لاستقبال الناخبين وأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.وأشاد المحافظ بالمشاركة الفعالة للمرأة والشباب وكبار السن فى عملية التصويت في العرس الديمقراطى للاستحقاق الدستوري لمجلس النواب، معلنًا تقديم كل الدعم والمساعدة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون مجددًا مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب 2020 فى المرحلة الأولى لها.يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفًا و851 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في انتخابات جولة الاعادة لمجلس النواب في 4 لجنة عامة متمثلة في 497 مركزًا انتخابيًا يضم 914 لجنة فرعية بكل أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحيًا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائى كامل.