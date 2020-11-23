«زراعة الفيوم»: أعمال تعقيم مكثفة بالمديرية والإدارات التابعة

حرصت مديرية الزراعة بالفيوم برئاسة الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- ١٩"، وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.حيث قامت إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام المكافحة بتشكيل لجنة تحت إشراف المهندس محمود حسن مدير عام الشئون الزراعية، من كل المهندس حسين القرملاوي رئيس قسم الآلات، والمهندس ربيع محفوظ بالقيام بأعمال تعقيم وتطهير مكثفة بالمديرية والإدارات التابعة لها بتعقيم المكاتب ودورات المياه والسلالم والطرقات، والتأكد من ارتداء العاملين للكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأيضًا حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة.