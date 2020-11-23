استمرار توافد الناخبين على مقار الاقتراع بمطروح

شهدت لجنة مجمع أبو بكر الصديق توافد الناخبين في الفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات النواب 2020.وعن طريق جهاز الـ x ray والعصا الإليكترونية، قام أفراد أمن مطروح بفحص الناخبين قبل دخولهم اللجان بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انطلاق ماراثون أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، فى تمام التاسعة، من صباح اليوم الإثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدا الثلاثاء.وبدأ الناخبون فى 13 محافظة، التوافد مبكرًا على مراكز الاقتراع، حيث اصطفوا أمام اللجان فيما سمح القضاة المشرفون عليها بإدخال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الاعادة من المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020، دون أى معوقات.