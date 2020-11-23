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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: لقاحات كورونا مجانية ومتاحة للجميع

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:01 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أكد مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، الإثنين، أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن لقاحات الفيروس ستكون متاحة للجميع مجانًا في المملكة.

وقال العبدالعالي في تصريح: "تأمل أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية عام 2021".

وأكد العبدالعالي أن رصد الحالات المؤكدة حول العالم لا يزال مستمرًا، إلا أنه طمأن الجميع بأن الظروف في المملكة مستقرة ومطمئنة وفي مستويات التحكم والسيطرة في مواجهة جائحة كورونا".

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