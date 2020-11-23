محافظ كفر الشيخ: إحلال وتجديد كهرباء بـ2.7 مليون جنيه

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة شهدت العديد من الإنجازات والافتتاحات بكافة انحائها فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بإشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، مؤكدا أن ما كنا نعانيه خلال السنوات الماضية من انقطاع للكهرباء لساعات، يؤكد الجهد الذي بذلته وزارة الكهرباء لعدم تكرار ما حدث في السنوات السابقة فهذا الجهد وما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية هو ما أخرج مصر من عنق الزجاجة في مجال الطاقة وجعلنا اليوم لسنا أمام تحدٍ في مجال الطاقة.وأضاف نورالدين، أن يتم التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن استكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمنظومة توليد الكهرباء ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية، وشملت المشروعات الجديدة إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بـ5 محولات و155 عامودا بمركز ومدينة الرياض بتكلفة 457 ألف جنيه.كما تم بمركز ومدينة الرياض تجديد 5 محولات "أبو مصطفى - أبو سالم - الترعة - المسجد - على يونس" وتركيب 51 عامودا بتكلفة مالية 356 ألف جنيه، تم إحلال وتجديد 4 محولات "أبو شنب - عباس القبلية" وتركيب 60 عامود بمركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة مالية 182 ألف جنيه، وتجديد أيضا 155 عمودا بمركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة مالية 506 آلاف جنيه.وأكد محافظ، أنه تم إحلال وتجديد 69 عامودا و5'4 كم موصلات بقرى شمال دسوق بتكلفة مالية 294 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد 3 محولات و126 عامودا بقرى شمال دسوق بتكلفة مالية 273 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 135 عامودا + 1،5كم موصلات بتكلفة إجمالية بلغت 555 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى الإنجازات 2 مليون و723 ألف جنيه.