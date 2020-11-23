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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يواصل جولاته لمتابعة سير العملية الانتخابية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:50 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته لسير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث تابع انتظام أعمال التصويت بلجان الاقتراع على مستوى المحافظة من خلال غرفة عمليات المحافظة المنعقدة على مدار الساعة والمتابعة الميدانية المستمرة، لرصد الحالة العامة باللجان والتأكد من استمرارية توافر التسهيلات اللازمة.

وشدد المحافظ على استمرار التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية واللجان الميدانية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ وتوفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أنهت استعداداتها قبل بدء العملية الانتخابية "بوقت كاف" لاستقبال مليون و883 ألف و354 مواطنًا من المسجلين بقواعد بيانات الناخبين موزعين على 481 مقر انتخابي تحتوي على 692 لجنة، حيث قد تمت مراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية لكافة المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء التصويت في جولة الإعادة لانتخابات النواب، وتجهيز منظومة متابعة محكمة من خلال تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية، بجانب برنامج متابعة ميداني مركزي لأكبر عدد من اللجان، بجانب المتابعة لكل اللجان من قبل اللجان الميدانية الفرعية.

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