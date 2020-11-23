محافظ الشرقية يقرر إنشاء مجمع لمهرجانات الخيول والهجن

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، تخصيص موقع لإنشاء مجمع لمهرجانات ومسابقات الخيول والهجن وإقامة المعارض الحرفية المختلفة.وقال المحافظ - في تصريح له - إن تنظيم المهرجانات للخيول العربية والهجن هو بمثابة توظيف واستثمار لبطولات الخيل والهجن لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى المحلي والإقليمي باعتبارهما أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية.وأضاف أنه تم تكليف نائبته لبنى عبد العزيز بعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلي القبائل العربية ورئيس اتحاد الهجن المصري وإدارة السياحة بالمحافظة لمعاينة مقترحات الأماكن المطلوبة؛ لإنشاء مجمع مهرجانات الخيول والهجن العربية، والذي من المقرر أن يتم إنشاؤه على مساحة مليون متر مربع.