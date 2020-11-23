رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: انخفاض في الحالات الحرجة المصابة بكورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:11 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
أ.ش.أ
طباعة
أكد مساعد وزير الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنًا وفعّالًا ومعتمدًا من الهيئات المعنية.
وكشف العبدالعالي وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة شهدت هذا الأسبوع انخفاضًا في الحالات الحرجة بنسبة 6,3%، مشيرًا إلى أن رصد الحالات حول العالم لا يزال مستمرًا.

ويتجاوز إجمالي الحالات المؤكدة 58 مليون حالة، فيما حالات التعافي تتجاوز الـ37 مليون حالة، وإجمالي حالات الوفاة تتجاوز المليون و390 حالة، حيث يشهد العالم في بعض دُولِه الموجة الثانية من الفيروس وارتفاعًا في تسجيل الحالات، وهو ما يشكل قلقًا في بعض الأقاليم إلا أن الأوضاع في المملكة تعد مستقرة ومطمئنة.

وأضاف مساعد الوزير أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (343816) حالة بإضافة (445) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (5796) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (9295599) فحصًا مخبريًا دقيقًا، وذلك بإضافة (40395) فحصًا مخبريًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 231 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (355489) حالة، من بينها (5877) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (765) حالة حرجة.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالى يعلن خبرًا مهمًا بشأن لقاح كورونا

الحكومة تعلن ضوابط واشتراطات البناء.. ومرحلة انتقالية 6 أشهر

إيقاف محمد رمضان عن التمثيل وإحالته للتحقيق (فيديو)

وزير النقل: مصر قفزت 90 مركزا في «جودة الطرق» خلال عهد السيسي

الصور

image description

عضو «شيوخ أسيوط» يتفقد سير العملية الانتخابية

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

image description

محافظ الفيوم يتفقد اللجان الانتخابية في جولة الإعادة (صور)

image description

معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا

image description

قرعة مسابقة الدوري

الأكثر قراءة

إصابة محمود حمدي الونش بـ فيروس كورونا

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

بدء اجتماع «المهن التمثيلية» لاتخاذ قرار بشأن أزمة محمد رمضان

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

وهم «البلاك فرايداي».. 3 حكايات لـ«نصب الجمعة السوداء»

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

منظمة: إغلاق الدول أدى لخفض انبعاثات الملوثات وغازات الاحتباس الحراري

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
«الأوقاف والثقافة» يطلقان سلسلة رؤية للنشء
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
المزيد

الثقافة

«رواد الفضاء يأكلون الأطعمة الإيطالية».. ندوة ببيت الثقافة الإيطالى

قصور الثقافة تواصل تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بالغربية

«ثقافة الإسكندرية» تحتفل بذكرى ميلاد عميد الأدب العربي

مد العرض المسرحى «الوصية» على المسرح القومى (صور)